Коронавирус в Приамурье, последние новости на 20 апреля 2021: амурчанам, вернувшимся из-за границы, напомнили о тестах на COVID-19

Что известно о ситуации с коронавирусом в Амурской области на утро 20 апреля 2021 года

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В Амурской область вновь растет число летальных исходов от коронавируса. Накануне двое человек скончались от COVID-19, согласно данным федерального сайта стопкоронавирус.рф. Таким образом, жертвами пандемии в регионе уже стали 272 человека.

Всего же коронавирус выявили у 13 новых пациентов. Еще 28 человек выздоровели.

Штраф за безответственность

На фоне новостей о закрытии Турции амурский Роспотребнадзор напомнил туристам о тестировании на COVID-19 при возвращении из-за границы. Для всех отдыхающих за рубежом это процедура обязательна.

Граждане России, которые прибыли домой, любым видом транспорта, должны заполнить анкету, а также форму на сайте госуслуг – еще до вылета. Срок здесь конкретный: документы заполняете при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс.

В течение трех календарных дней со дня прибытия домой туристам предстоит сдать тест на коронавирус и полученный результат разместить в личном кабинете госуслуг. Все это время гражданам предстоит провести на самоизоляции.

- В случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации граждане должны незамедлительно обратиться за медицинской помощью без посещения медицинских организаций, - говорят в Роспотребнадзоре по Амурской области.

Если же турист решит безответственно отнестись к правилам, то ему грозит штраф в размере 15-40 тысяч рублей.

Вакцинация продолжается

С 20 апреля благовещенцы смогут вакцинироваться сразу в нескольких торговых центрах. Так, со вторника открывается пункт вакцинации от коронавируса в ТЦ «Перекрёсток». До этого он начал работать в ТЦ «Острова». Работа там продолжится включительно по 22 апреля, ежедневно с 12:00 до 16:00.

С пятницы по воскресенье, 23-25 апреля, медики городской поликлиники №1 ждут желающих привиться от коронавируса в гипермаркете «Флагман». В холле ТЦ «Перекресток» пункт вакцинации будет работать 20 и 22 апреля - 10:00 до 12:00.

- Мы уже подготовили в холле «Перекрёстка» площадку, где завтра будем проводить вакцинацию. Работать будут врач и медсестра. Как и в стационарном прививочном пункте, все процедуры будут соблюдены, начиная от условий хранения вакцины и заканчивая получасовым наблюдением после инъекции за пациентом на месте. Пока определили два дня – вторник и четверг на этой неделе. Посмотрим, насколько востребованы окажутся для людей эти точки. Если народ пойдёт – повторим акцию, - прокомментировала заместитель главного врача по медицинской части городской поликлиники № 2 Александра Чернецкая.

СПРАВКА КП

Для вакцинации в торговом центре потребуются следующие документы:

Паспорт;

медицинский полис;

СНИЛС.